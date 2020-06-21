جامعة كوباني تفتح أبوابها أمام الطلبة بعد انقطاع دام 3 أشهر

وبدأت الجامعة صباح اليوم باستقبال الطلبة، وجاء قرار استئناف الدوام بعد عقد اجتماع بين منسقية الجامعات لشمال وشرق سوريا وجامعة كوباني، اتُخذ فيه قرار افتتاح الجامعة بعد انخفاض خطر الفيروس في المنطقة.

وأثناء الإغلاق، واصلت الجامعة إعطاء الدروس للطلبة عبر شبكة الانترنت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه الطريقة لم تثبت فاعليتها لأسباب عدة من أبرزها ضعف خدمات الانترنت في المنطقة، وابتعاد الطلبة عن الدوام الرسمي ما يتسبب بابتعاد الطلبة عن الأجواء المناسبة لاستيعاب المعلومات، وخاصة مع غياب التفاعل العام فيما بين الطلبة كما يحدث في الصفوف ضمن الجامعة.

ويداوم في الجامعة حاليًا 197 طالب وطالبة، من أصل 400 طالب وطالبة، يشرف عليهم 20 معلمًا للأقسام التالية: كلية الآداب والتي تضم فرع الأدب الكردي، وكلية العلوم التي تضم أقسام (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، العلوم) إضافة إلى قسم المخبر الطبي الذي افتتح خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت إدارة الجامعة أنهم سيجرون امتحانات الفصل الأول لطلبة الجامعة في الـ 5 من الشهر القادم.

(ج)

ANHA