جامعة كوباني تضيف 7 أقسام جديدة لفروعها

وأعلنت جامعة كوباني منذ أيام عن افتتاح أقسامها الجديدة ضمن فروعها لتثبت بذلك بأنها تمضي في الطريق الصحيح بعد عام صعب مرت به، إلا أنها تمكنت من تخطي كل العوائق التي واجهتها والانتقادات التي وجهت لها.

وأبرز الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في جامعة كوباني بفرعيها الأدبي هي كلية الأدب العربي ومدتها 4 سنوات، ومعهد العلوم التربوية ومدته سنتان والذي يضم كل من مادة الجغرافية، ومعلم صف، والأدب الإنكليزي، بالإضافة لمعهد العلوم القانونية والإدارية، والمعهد التقني الذي يتكون من فرعي الكهرباء والميكانيك وسيتم افتتاحه في سد روج آفا (تشرين) وسيدرس الطلبة هناك.

أما في الفرع العلمي فسيتم تطوير المعهد الطبي الذي كان قديماً يحتوي على المخبر الطبي أما الآن أضيفت اليه أقسام التخدير، والتمريض وفي السنة الأولى سيكون مشتركاً مع المعهد التقني أما في السنة الثانية سيتحول الطالب إلى التخصص.

وحول الفروع الجديدة التي تم افتتاحها في جامعة كوباني قال العضو في الهيئة الادارية بجامعة كوباني شرفان مسلم بأنه "نظراً لحاجتنا الملحة لكادر تدريسيي أكاديمي في المستقبل قمنا بافتتاح 7 فروع جديدة، وفي المستقبل سيكون للخريجين من هذه الفروع دور كبير في جامعة كوباني بعد تخرجهم، وأيضاَ كان لازدياد عدد الطلاب في المدارس الثانوية سبباُ آخر دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة، وذلك بعد نقاش طويل بيننا وبين جميع المؤسسات المعنية بالشأن التعليمي في المنطقة".

وتابع مسلم بأن "احتياجات الطلبة في المنطقة لافتتاح فروع جديدة بات ضرورياً دفعنا والخطوة التي اتخذناه لصالح أبنائنا الطلبة ليدرسوا الفروع التي يريدونها".

وحول توفير الكادر التدريسي للفروع الجديدة بجامعة كوباني قال مسلم بأنهم قد أعلنوا سابقاً عن حاجتهم لمن لديه الخبرة اللازمة في تدريس احدى هذه الأقسام، "وبالفعل تمت تلبية دعوتنا من قبل الكثير من المدرسين، والآن لا نعاني من أي مشكلة لتدريس هذه الفروع في العام الدراسي القادم".

وأشار مسلم بأن "هناك الكثير من الجهات التي تمنت لجامعة كوباني الفشل، وكذلك لمؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا واستعملوا كافة الطرق في الحرب الخاصة، ولكن حدث العكس فاليوم جامعة كوباني تتوسع وتغلبت على جميع العوائق".

وتجدر الإشارة الى أنه أعلن منذ أسبوع عن مفاضلة تقدم الطلبة للمقاعد الدراسية في جامعات شمال وشرق سوريا.

(ج)

ANHA