جامعة الشرق في الرقة تستمر باستقبال الطلبة وسط تزايد في الإقبال

تتحضر جامعة الشرق لاستقبال السنة الدراسية الأولى لها، بعد إعادة تأهيل مبنى لها بشكل كامل، ومجهز بجميع المستلزمات الدراسية الجامعية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الرقة.

الرئيس المشترك لجامعة الشرق في الرقة الدكتور حسن العيسى، تحدث لوكالتنا عن الجامعة وعن المفاضلة وطريقة استقبال الطلاب والتسجيل.

وقال العيسى إن جامعة الشرق تتألف من 8 أقسام وهي أقسام العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة العربية والإنكليزية والتربية والمعلوماتية. حيث من المقرر أن يتم قبول 40 طالباً في كل قسم "والسبب أن الموضوع يتعلق بالجودة وليس بالكمية، ونستطيع قبول العدد الذي نريده، ولكن هدفنا الجودة والعمل، ونحن نفكر ببناء الإنسان ونريد أن نخرّج أكاديميين.

وأضاف "باب التسجيل مازال مفتوحاً أمام الطلاب حتى نهاية يوم 19 آب الحالي، ومن بعدها سيتم منح الطلاب بطاقة امتحان، ليتم بعدها خضوع الطلاب المتقدمين إلى امتحان القبول ضمن مراكز تم تحديدها في الرقة ".

وأكد العيسى أن المدرسين في الجامعة تم اختيارهم بناءً على الشهادات التي يحملونها، من دكتوراه ودارسات عليا وماجستير.

وقال العيسى حول المناهج التي ستدرّس ضمن الجامعة : "سيتم وضع مناهج خاصة بنا كجامعة ومؤسسة تعليمية مستقلة سياسياً وإدارياً".

وأشار العيسى إلى أنه تمت مراعاة كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية "حين قررنا افتتاح ثمانية أقسام في الجامعة، كان يجب في البداية تأمين هؤلاء الأعضاء ومن ثم فتح الفروع، وفي السنة القادمة سيتم فتح أفرع جديدة وزيادة عدد الطلاب، بما يتناسب مع وجود أعضاء هيئة تدريسية بكفاءة عالية في التدريس".

(ك)

ANHA