جامعات شمال وشرق سوريا تعلن استعدادها لاستقبال ألفي طالب وطالبة

بعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية، أصدرت منسقية الجامعات الثلاث في مناطق شمال وشرق سوريا عن شروط التقدم إلى المفاضلة.

عمليات التسجيل في الجامعة تتم على 6 مراحل؛ مراجعة مراكز التسجيل، والتقدم للامتحان الكتابي، وظهور نتائج الامتحانات، وملء استمارات التسجيل، و مقابلة القبول بالنسبة لبعض الأقسام والإعلان عن النتائج. وتتوزع مراكز التسجيل في كل من قامشلو وكوباني والشهباء والرقة.

قبل التسجيل في الجامعات يخضع المتقدمون لفحص كتابي مؤتمت من أجل التسجيل في أحد أقسام الجامعة، في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والثقافة والأخلاق واللغة الكردية واللغة العربية واللغة الإنكليزية بالنسبة للفرع العلمي، وأقسام التاريخ والجغرافيا والفلسفة والثقافة الاخلاق واللغة الكردية واللغة العربية واللغة الإنكليزية بالنسبة للفرع الأدبي.

التاريخ

يبدأ التسجيل اعتباراً من 31 تموز 2021، وينتهي في الـ 19 من آب، فيما يبدأ التقدم للامتحانات العامة في 21 آب، وامتحانات اللغة في 22 آب، ويتم الإعلان عن نتائج الامتحانات في 28 آب.

ويبدأ تسجيل رغبات التفاضل في 29 آب، وينتهي في 9 أيلول. بينما تجرى مقابلات القبول في الفترة بين11و15 أيلول، ويتم الإعلان عن النتائج في 18أيلول، ويفتح باب التسجيل اعتباراً من19وحتى30 أيلول، فيما يبدأ العام الدراسي في جامعات روج آفا اعتباراً من 26 أيلول.

عضوة اللجنة التحضيرية للمفاضلات في جامعات شمال وشرق سوريا، شيندا داوود، قالت إن أسئلة الامتحانات الشفهية ستكون في إطار دروس المرحلة الإعدادية، وفق مناهج الإدارة الذاتية، ووفق نموذج أسئلة موحد على مستوى جامعات شمال وشرق سوريا.

ونوّهت شيندا إلى أن جامعة الشرق في الرقة جاهزة لاستقبال الطلاب، وقالت بهذا الصدد "تم تأمين إقامة لطلاب الجامعات الثلاث بشكل مجاني، كما تم تخصيص مبالغ مالية بالنسبة للطلاب النازحين، فالتسجيل والدراسة والإقامة مجانية لجميع الطلاب".

كما نوّهت شيندا إلى أن الجامعات ستقبل حملة الشهادات الثانوية القديمة على أن تكون الأولوية لشهادات العام الدراسي2020 – 2021.

يتم قبول الطلاب في جامعات شمال وشرق سوريا الثلاث بحسب علامات امتحان القبول وامتحانات الشهادة الثانوية، وفق النسب التالية: 70 % من علامة الطالب في امتحان القبول، و30 % من علامة الطالب في امتحان الشهادة الثانوية. أي على الطالب أن يحصل على70 % من علامة امتحان القبول، و30% من علامة الشهادة الثانوية.

ونوّهت شيندا داوود إلى أنه بإمكان الراغبين في التسجيل في جامعات شمال وشرق سوريا التفاضل على 10 أقسام، وأضافت "جامعات شمال وشرق سوريا مستعدة لاستقبال نحو ألفي طالب وطالبة".

أما بالنسبة لأبناء وبنات وذوي الشهداء، فإنهم يخضعون لجميع الإجراءات المتبعة بالنسبة لباقي الطلاب، ويتم منحهم 3 علامات إضافية في نهاية الامتحان.

(ك)

ANHA