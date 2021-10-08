جامعات شمال شرق سوريا ستعلن عن مفاضلة جديدة

الطلاب الذين درسوا في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020-2021 ونجحوا في امتحانات الشهادة الثانوية يسجلون في جامعات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفق المفاضلة التي أعلنت لهم وتم قبولهم وفقها.

فبعد خضوع الطلاب الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية لامتحانات القبول في كل من جامعة روج آفا وجامعة كوباني وجامعة الشرق في شمال وشرق سوريا أعلنت المفاضلة الأولى. بعدها وفي الـ 2 من تشرين الأول تم الإعلان عن نتائج المفاضلة الثانية أيضاً.

وحول هذا الموضوع تحدث لوكالتنا عضو لجنة مفاضلة جامعات شمال وشرق سوريا عبد الرحمن داوي وقيّم المراحل التي تم إنجازها إلى الآن بالإيجابية. كما قال عن تسجيل الطلاب في الجامعات الثلاثة:" أغلب الطلاب أخذوا مكانهم ضمن أقسام الجامعات وفق رغباتهم".

الإعلان عن مفاضلة جديدة

أوضح عبد الرحمن داوي أن قرابة ألفي طالب سيدخلون جامعات شمال وشرق سوريا، وتابع بالقول:" عدد الطلاب الذين لم تسجل أسماؤهم في المفاضلة الثانية يتراوح بين 400 و500 طالب".

وأضاف عبد الرحمن داوي:" أسباب زيادة عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للمفاضلة الثانية تعود للطلاب أنفسهم، أحدها أننا طلبنا أن يكتب كل طالب 10 رغبات ولكن بعض الطلاب كتبوا رغبة واحدة أو رغبتين فقط".

وبين عبد الرحمن داوي أنهم من جهة أخرى طلبوا إجراء امتحانات للقبول بالنسبة لبعض الأقسام، ولكن عدداً من الطلاب لم يتقدموا لامتحانات القبول، وقال:" لهذه الأسباب ظهرت شواغر، ولملء هذه الشواغر سنعلن عن مفاضلة أخرى".

في مفاضلة القبول في جامعات شمال وشرق سوريا كان هناك قرار بإجراء فحص مقابلة لدخول بعض الأقسام. حيث كان هناك ضمن الجامعات 6 أقسام ببعض كلياتها ومعاهدها تتطلب إجراء فحص مقابلة للطلاب.

8 أقسام بحاجة للطلاب

وبحسب اللجنة تم ملء كل أقسام جامعة كوباني، ولكن في جامعة روج آفا وجامعة الشرق في الرقة هناك شواغر في 8 أقسام. في جامعة روج آفا هناك شواغر في المعهد التقني (الميكانيك والكهرباء) وقسم الفنون الجميلة وهو قسم تابع لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. أما في جامعة الشرق فهناك شواغر في كليات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء ومعلم الصف.

هناك محاولات لافتتاح كليات جديدة

وأوضح عبد الرحمن داوي أن لجنة الجامعات الثلاثة قد وضعت معاييرها بشكل يتناسب مع مصالح الطلاب، وقال:" نريد أن يدخل الطلاب إلى أقسام الجامعات كل حسب مستواه، اخترنا هذا الأمر ليتمكن الطلاب من إتمام دراستهم في الجامعة بسهولة".

بين عضو لجنة جامعات شمال وشرق سوريا عبد الرحمن داوي أنه في كل عام تفتتح جامعات شمال وشرق سوريا أقساماً جديدة وفق الإمكانيات المتاحة لديها، وقال:" نسعى لافتتاح كليات جديدة في جامعات شمال وشرق سوريا في العام القادم".

(م م)

ANHA