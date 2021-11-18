وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمه اتحاد مثقفي روج آفاي كردستاني في مقرهم بمدينة قامشلو، اليوم الخميس، لتقديم جائزة HRRK للإبداع في عامه الرابع.

وتأسست جائزة اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان للإبداع في قامشلو عام 2016، حيث تشرف عليها كل من الهيئة الإدارية لـ HRKK.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضحت عضوة اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، أناهيتا شيخي أن الجائزة تهدف إلى تكريم أحد المبدعين الكرد، تقديرًا لدوره في تغيير الثقافة الكردية نحو الأفضل، وهي مكافأة التميز والإبداع، وتشجيع للأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية، وحرص على رفع مستوى الإبداع على أسس الجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرية.

وبيّنت آناهيتا أن معايير اختيار الفائز ترتكز على تجربته بشكل عام وتأثيره على الساحة الثقافية في روج آفا وسوريا.

وقالت آناهيتا: "جائزة السنة الرابعة للتميز والإبداع تقدّم مناصفة لمبدعيْن قدّما جهودًا عظيمة للغة والتراث والتاريخ والثقافة الكردية، خلال عطائهما الإبداعي المميز والممتد لسنوات طويلة، منحا الكثير من وقتهما للاهتمام بالتراث الكردي، ولكل واحد منهما بصمته الواضحة والمميزة عن الآخر لكنها تتشابه في ناضلها الأدبي والمعرفي إذا جاز التعبير".

وتابعت آناهيتا شيخي: "كوني رش، وصالح حيدو جسّدا قيم الكردياتية والإنسانية بمعناها الشامل، وقد أبدعا أبحاثًا قيّمة بعشرات الكتب، وكل هذا يعتبر مصدرًا للوارد إلى اللغة الكردية ليروي ظمأه من ثمار الباحثين ومؤلفاتهما القيّمة، حيث ستبقى المكتبة الكردية تفتخر بهما عامًا بعد عام، لأنهما قدّما روائع أدبية خالدة".

وصالح حيدو من مواليد قرية حسي أوسو التابعة لمدينة عامودا عام 1957. وارتبط بالثقافة والتراب والفن الكردي منذ صغره. ولديه 75 كتابًا منها 36 مطبوعة.

أما كوني رش، فهو من مواليد قرية دودا الواقعة بين قامشلو وعامودا عام 1953، وله العديد من المؤلفات ومن بينها قصص للأطفال.

( كروب/آ)

ANHA