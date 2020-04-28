جائحة كورونا تجاوزت الـ3 ملايين وعدة دول تخفف من إجراءات العزل

وحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الإصابات حول العالم إلى لحظة إعداد هذا التقرير 3،064،894، ووصل عدد المتعافين إلى 922،581 شخصاً، فيما سجلت المنظمة 211،609 حالة وفاة.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى المليون، في حين سجلت البلاد 1303 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

السلطات الصينية أعلنت عدم تسجيل أية وفيات جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 6 إصابات جديدة في عموم البلاد.

سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة، كما سجلت الهند 62 حالة وفاة، و أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

السلطات الألمانية أعلنت عن تسجيل 163 وفاة جديدة، و1144 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وفي قطر، كشف تقرير لصحيفة "بيزنيس ستاندرد" Business Standard الهندية، أن قطر باتت أكثر دولة تضم إصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها، متجاوزة كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.

وفي الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات المضافة يوميا إلى إجمالي عدد الحالات في قطر من 500 حالة إلى أكثر من 900 حالة، حيث سجلت 287 10 حالة في الوقت الحاضر و10 وفيات.

وفي السياق ذاته، اتهم ترامب الصين بالتأخر في إبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها، وقال:" كان بوسعها وقف فيروس كورونا المستجد قبل أن يجتاح الكوكب، مضيفا إن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث".

إلى هذا وتنفي الصين وبشكل قاطع أي تقصير بشأن التعامل مع تطورات كورونا الذي ظهر على أراضيها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أو حتى إخفاء معلومات بشأنه.

وفي 20أبريل/نيسان طلبت ألمانيا من الصين تحمّل مسؤولية أزمة جائحة كورونا المستجد، وأصدرت فاتورة بقيمة 149 مليار يورو، وذلك بعدما انضمت إلى الدول التي تحمّل بكين مسؤولية انتشار الفيروس.

في هذا الصدد لا يستبعد ترامب طلب تعويضات من بكين بمئات المليارات قائلا:" "لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".

وتطرح فرنسا وإسبانيا وروسيا، خططها للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة الآلاف.

وفي هذا السياق، عدّ رئيس الوزراء البريطاني أن تخفيف القيود المفروضة في بلاده للحد من انتشار الفيروس، يخاطر بإمكانية وقوع ذروة ثانية للمرض ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

(ش ع)