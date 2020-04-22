جائحة كورونا.. حصيلة تصاعدية في أعداد الوفيات والإصابات

يواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير في العالم مؤثراً على القطاعات وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 42 ألف, من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.

قال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ردفيلد، لصحفية واشنطن بوست "إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم"، محذراً من إنها قد ستكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا, وهذا ما سيضح القطاع الصحي تحت ضغط كبير.

ونتيجة الأضرار الكبيرة التي ألحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء انتشار كورونا, وفي محاولة لاستعادة التوازن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على تمويل إضافي بقيمة 484 مليار دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الولايات المتحدة ومساعدة المستشفيات التي تعالج المصابين بالمرض.

وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي يدعمه البيت الأبيض، إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليه يوم غد الخميس فيما سيكون رابع قانون للرد على فيروس كورونا.

وتصل القيمة الإجمالية لمشاريع القوانين الأربعة إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار.

وحث الرئيس دونالد ترامب الكونجرس على الموافقة سريعا على مشروع القانون الذي يوسع بشكل أساسي التمويل للقروض للمشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ويترك المساعدات للولايات والحكومات المحلية لمشروع قانون لاحق.

ووفقاً للمعلومات فإن الكونجرس يعمل على مشروع قانون خامس للرد على فيروس كورونا.

وتلي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات إسبانيا, التي سجلت ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178 في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.

ثم إيطاليا التي سجلت 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 183957 حالة, كما سجلت 24,648 حالة وفاة بسبب كورونا.

أما فرنسا والتي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في عدد الإصابات, باتت أيضاً رابع دولة في العالم يتجاوز فيها عدد وفيات كورونا 20 ألفا, وبلغ عدد الإصابات 159300 حالة.

أما ألمانيا التي بدأت تخفف إجراءات العزل وتأتي في المرتبة الخامسة 148,453 إصابة, توفي منهم اكثر من 5 ألاف.

بريطانيا وتأتي في المرتبة السادسة سجلت 130 الف إصابة توفي منهم 17378,واعلن وزير الصحة البريطاني تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر ستبدأ بعد غد الخميس.

تركيا التي سجلت ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات وتخطت الصين بؤورة الوباء بعد تسجيل أول إصابة قبل شهر سجلت 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2259 وتسجيل 4611 إصابة جديدة.

وتليها إيران حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 5297 وفاة والإصابات ترتفع إلى 84802.

وفي المرتبة التاسعة عالميا بؤرة وباء كورونا الصين سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات لليوم الرابع على التوالي.

تليها روسيا التي سجلت 52,700, حالة إصابة توفي منهم 456.

هذا وأعلنت الصحة الهندية تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإصابات تقترب من 20 ألف حالة.

عربياً أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 150 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 1640, وفيما سجلت حتى الأن 11631 إصابة توفي منهم 109.

وزارة الصحة الإماراتية أعلنت إجراء أكثر من 30 ألف فحص لفيروس كورونا والكشف عن 490 إصابة جديدة, ليبلغ عدد الإصابات حتى الأن 7755 حالة توفي منهم 46.

وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليبلغ عدد المصابين 6533, توفي منهم 9.

المغرب أعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3016 مع تسجيل وفاة واحدة وتعافي 9 آخرين.

وأكدت الكويت الثلاثاء تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080.

وزارة الصحة التونسية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

أما الجزائر سجلت 8 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 392 حالة و53 حالة شفاء.

وزارة الصحة العراقية أكدت أن مجموع حالات الشفاء بفيروس كورونا وصل إلى 1096, من اصل 1602, توفي منهم 83.

وزارة الصحة السودانية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.

وسجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لصبح إجمالي الإصابات 3490, توفي منهم 264, و89 حالة شفاء، في أحدث حصيلة يومية.

(ر ح)