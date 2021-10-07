إيزيديون: انتخاب الشيخ سمير درويش يضمن مستقبل الإيزيديين

من المزمع أن تجرى في الـ 10 من تشرين الأول الجاري، الانتخابات النيابية العراقية، لانتخاب مجلس النواب العراقي.

ويشارك الإيزيديون في الانتخابات عبر مرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، الشيخ سمير درويش، والذي قدّم برنامجه الانتخابي بما يضمن تحصيل حقوق المجتمع الإيزيدي ودعم إرادتهم وإدارتهم الذاتية.

وفي شمال وشرق سوريا، عبّر الإيزيديون عن دعمهم لإرادة الإيزيديين في العراق، وأكدوا على ثقتهم بأن المجتمع الإيزيدي في العراق قد وصل إلى مستوى عالٍ من الوعي ما يضمن اختيارهم لمستقبل أفضل لهم.

ويقول مواطنون إيزيديون من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة، إن السياسة التي تم تسييرها على الإيزيديين في ظل الأنظمة المتعاقبة في العراق جعلت الإيزيديين دون إرادة ودون تمثيل فعلي يضمن حقوقهم.

وأيدوا مرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وأكدوا أنه قادر على خدمة المجتمع الإيزيدي.

على الإيزيديين دعم من يمثلهم ويحمي إرادتهم

برزان سلو من ناحية تربه سبيه، أشار في لقاء لوكالتنا معه، إلى أن المجتمع الإيزيدي عانى على مر تاريخه الطويل من المجازر والقتل، وكان آخرها ما حصل في شنكال عام 2014 أثناء هجوم مرتزقة داعش وقتله آلاف الإيزيديين واختطافه للنساء والأطفال.

سلو تابع "على الإيزيديين دعم من يمثلهم ويحمي إرادتهم ويضمن لهم مستقبلاً أفضل مما حدث لهم".

وقال "علينا جميعاً أن نكون سنداً لمن يخدمنا نحن الإيزيديين في أي مكان كان".

صوت الإيزيديين وفوز الشيخ سمير ردّ على كافة المجازر

برزان سلو أضاف أن فوز الشيخ سمير ونجاحه عبر تصويت الإيزيديين له، ووصوله إلى قبة البرلمان سيكون أكبر ردّ على المجازر وانتقاماً للنساء المختطفات.

ودعا الإيزيديين في العراق للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن إرادتهم.

ومن جانبه قال المواطن الإيزيدي ولات زردشتي من مقاطعة عفرين والقاطن في تربه سبيه إن السياسة في العراق همشت الإيزيديين، وهذه الانتخابات ستحدد مستقبل شنكال.

'علينا أن ننظم أنفسنا ونسيّر سياستنا الخاصة لتحصيل مستقبل أفضل'

زردشتي قال إن التجارب التي مر بها الإيزيديون كثيرة ودائماً كان الجميع يحصّلون أصواتهم ولا يغيرون أي شيء من واقعهم، ولا يوفون بوعودهم لهم.

وتابع "علينا نحن الإيزيديين أن ننظم أنفسنا وأن نسيّر سياستنا الخاصة لحماية مجتمعنا ونعرف من يستطيع أن يمثلنا ويقوم بخدمتنا".

'نفتخر بالتنظيم الذي وصل إليه الإيزيديون في شنكال'

ولات زردشتي قال "نحن الإيزيديون في روج آفا نفتخر عندما نرى التنظيم الذي وصل إليه الإيزيديون في شنكال، لكن ذلك يستدعي المزيد من الوعي والتنظيم في كافة النواحي، وحماية المكتسبات التي تحققت على مر السنوات التي مضت".

واختتم حديثه "هناك العديد من المرشحين الآخرين والجميع يعد بالمساعدة وتوفير مستقبل أفضل للإيزيديين، لكن هنا يجب أن نعلم من المحق فيهم، والوعود يجب أن تطبق على أرض الواقع".

(آ)

ANHA