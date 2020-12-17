إيزيديوا ناحية تربه سبيه يستقبلون عيد إيزي بزيارة المزارات

بدأ الإيزيديون في ناحية تربه سبيه، وبعد صيام 3 أيام “الثلاثاء و الأربعاء والخميس”، في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، وفق التقويم الشرقي”الكرمانجي ” باستقبال عيد إيزي ” أي عيد الخالق أو ما يُعرف بعيد الصوم الكبير، بزيارة مزار دياري فلكي ليلة العيد.

وتعدّ زيارة مزار دياري فلكي في قرية أوتلجة بناحية تربه سبيه من الطقوس التي تسبق عيد إيزي، حيث يجتمع الإيزيديون من كافة القرى والمدن في المزار، ويتبادلون التهاني بمناسبة قدوم عيد إيزي.

وبحسب طقوس العيد، فإن الإيزيديين يقومون بجمع الحلوى والفاكهة ويخلطونها مع بعضها، ويوزعونها على أرواح موتاهم، لتبدأ صبيحة العيد بزيارة الإيزيدين لمنازل بعضهم، وتقديم التهنئة بالعيد.

(ر ر/ م ح)

ANHA