إيزيديو ومهجرو عفرين يقيمون خيمة اعتصام تضامناً مع أهالي شنكال

وأقام الاتحاد، اليوم الجمعة، الخيمة في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء وذلك بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء وإداريي مجلس بلدة فافين وأعضاء الاتحاد.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى عضو مجلس بلدة فافين في ناحية الأحداث، إدريس شيخو، كلمة استنكر فيها جرائم الاحتلال التركي، وقال: "يحاول جيش الاحتلال التركي الضغط على شعوب شمال وشرق سوريا وأبناء قضاء شنكال وذلك من خلال زيادة وحشية هجماته على هذه المناطق".

وأضاف شيخو "بالأمس كانت شنكال واليوم تل تمر، على الكرد أن يتحدوا في مواجهة العدو".

وفي ختام حديثه ندد شيخو بالصمت الدولي حيال الهجمات التركية، وأضاف "على منظمة حقوق الإنسان ومَن يدّعون بأنهم يحمون المدنيين أن يتدخلوا في وقف الهجمات التركية وألا يبقوا صامتين حيالها".

هذا وسيحضر اليوم مجلس ناحية الأحداث وبلدة بابنس الخيمة التي من المقرر أن تستمر لثلاثة أيام.

(س ر)

ANHA