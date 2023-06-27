زار أهالي شنكال، مساء أمس، أضرحة الشهداء في مزار الشهداء، ويحتفلون اليوم، بالعيد المعروف بـ العيد الكبير "القربان" وفق التقويم "الشرقي" الذي يعتمد عليه الإيزيديون.

وتوجّه أهالي شنكال اليوم، إلى مزار الشهيد برخدان والشهيد دلكش في جبل شنكال، قبل تبادل المعايدات بينهم وزيارة منازل بعضهم البعض، وأشعلوا المشاعل على أضرحة شهداء مقاومة شنكال من أجزاء كردستان الأربعة، كما تم توزيع الخيرات تخليداً لذكرى الشهداء.

ويحتفل إيزيدو شنكال بالعيد وفق التقويم الشرقي، فيما يحتفل جزء من إيزيدي شنكال وإيزيديي قضاء شيخان بعيدهم غداً وفقاً لتقويم ولاتي شيخا "لالش".