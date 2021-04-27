إيزيديو حلب: قرار إعدام الشبان الإيزيديين هدفه إشعال الفتنة في شنكال

وأصدرت محكمة الموصل في الـ 21 من نيسان الجاري، قرار الإعدام بحق أربعة شبان إيزيديين اعتقلتهم قوات الأمن العراقية بتهمة قتل شابين من عشيرة الشمر في الـ 16 من أيلول 2020، على الطريق الواصل بين تل عزيز وشنكال.

وأعرب إيزيديو حلب من خلال وكالتنا عن رفضهم لهذه القرار، وأكدوا أنه ظلم بحق الشبان الأربعة ومؤامرة تستهدف إرادة الإيزيديين.

'مؤامرة'

المواطنة نوروز أدو استنكرت القرار وقالت إنهم لن يقبلوه، مبينة أنه مؤامرة بحق الايزيديين.

ومضت متسائلة "لماذا لم تتخذ الحكومة العراقية قرار حكم الإعدام بحق مرتزقة داعش الذين قاموا بقتل النساء والشيوخ والأطفال الإيزيديين ودمروا جميع الأماكن المقدسة في شنكال عام 2014؟"، وأضافت: "هؤلاء الشبان مظلومون، لا علاقة لهم بشيء".

'إشعال الفتنة'

أما المواطن قنبر جمو فبيّن أن الحكومة العراقية تريد إشعال الفتنة يبن عشيرة الشمر والإيزيديين في المنطقة.

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية حاكت عدة مخططات وسياسات بحق الايزيديين، منها إخراج أسايش إيزيدخان"، مشددًا على أنه "لا أحد يستطيع النيل من إرادتنا بالفتن والإشاعات".

'رفض'

ومن جانبها نوّهت عائشة سيدو إلى أن الحكومة العراقية بقرارها هذا تريد النيل من إرادة الشعب الإيزيدي الذي أفشل الاتفاقات والمخططات المحاكة ضد شنكال.

وناشدت أبناء المجتمع الإيزيدي وشبابه الوقوف أمام هذا الظلم بحق الشبان الأربعة ورفض هذا القرار المجحف.

(س ر)

ANHA