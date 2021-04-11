إيزيديو حلب يتحضرون للاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر

يتحضر البيت الإيزيدي في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب للاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر "جارشما سور"، رأس السنة الإيزيدية، وهو الأربعاء الأول من شهر نيسان بحسب التقويم الشرقي والذي يصادف 14 نيسان هذا العام.

ويعتبر الأربعاء الأحمر من الأعياد الفاضلة لدى أبناء المجتمع الإيزيدي وبداية تكوين الأرض وبدء الحياة عليها.

ومن طقوس هذا اليوم سلق البيض، في إشارة إلى تجمّد الأرض، حيث إن قشرة البيضة بعد سلقها ترمز إلى ذوبان طبقة الجليد عن وجه الأرض، وتلوينها دلالة على ألوان الورود والأزهار التي تفتّحت بقدوم الربيع الذي يعد بداية الحياة.

طقوسه

اللافت في هذا اليوم هو تعليق أبناء المجتمع الإيزيدي مزيجًا من أوراق شقائق النعمان وقشور البيض الملونة وكمية من الطين على مدخل كل منزل، للدلالة على حلول فصل الربيع الذي تنمو فيه الزهور والورود بكل الألوان والأشكال.

كما يقومون بسلق البيض ونشر قشره في الأراضي الزراعية لجلب الخير والبركة، ويمنع في هذا الشهر نبش التربة والحراثة فيها، لأن معظم الورود والزهور والنباتات تتفتح فيه.

ويمنع الزواج في هذا الشهر، لأن أبناء المجتمع الإيزيدي يعتقدون أن شهر نيسان موعد لتجدد الطبيعة نفسها.

تحضيرات هذا العام

احتفالًا بالعيد هذا العام، شكّل البيت الإيزيدي في مدينة حلب فرقة مؤلفة من 8 شاب/ـة، وأخرى مؤلفة من 13 طفلًا، لتقديم الأدعية والأقوال الدينية عن الأربعاء الأحمر.

إلى جانب تشكيل فرقة للأطفال لتقدم فقرات غنائية في الاحتفالية، حيث يتلقى هؤلاء الأطفال تدريبات مكثفة مع اقتراب عيد الأربعاء الأحمر.

وفي هذا الصدد، هنأت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، كلى غزالة، كافة الايزيديين في العالم وإيزيدي عفرين خاصة بعيد الأربعاء الأحمر.

وقالت: "للعام الثالث على التوالي نحتفل بعيد الأربعاء الأحمر بعيدًا عن عفرين وعن أماكننا المقدسة".

وتابعت "بعد احتلال عفرين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، تعمّد المرتزقة تخريب الأماكن المقدسة ونهب مقدساتنا بهدف القضاء على الوجود الإيزيدي".

وأكدت كلى غزالة أنه على الرغم من سياسة الإبادة التي تمارسها الدولة التركية ومرتزقتها بحق المجتمع الإيزيدي، إلا أنهم لن يثنونا عن عزيمتنا وإصرارنا في الحفاظ على ديانتنا وممارسة طقوسنا.

واختتمت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في حلب، كلى غزالة، حديثها بالقول: "نتمنى أن يعم السلام والأمان في أجزاء كردستان الأربعة، وتتحرر عفرين وباقي المناطق المحتلة في روج آفا من الاحتلال التركي ومرتزقته".

(س ر)

ANHA