إيزيديو حلب يستنكرون هجمات الجيش العراقي على المجتمع الإيزيدي في شنكال

أصدر اتحاد الإيزيديين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بياناً حول الهجمات التي يشنها الجيش العراقي على وحدات مقاومة شنكال وآساييش إيزيدخان في شنكال.

البيان قرئ ، اليوم، أمام مركز الاتحاد الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، من قبل الإدارية في اتحاد الإيزيديين في حلب يلدز ماركو.

وجاء في البيان:

"بعد قيام الحكومة العراقية بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العدالة والتنمية ببناء جدار العازل لفصل شنكال عن شمال وشرق سوريا، قام الجيش العراقي بالهجوم على حاجز الأسايش في شنكال، في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الإيزيدي برأس السنة الإيزيدية (جارشما سور)، حيث كان من المفروض على الحكومة العراقية وجيشها أن تقوم بحماية شنكال من أية اعتداءات خارجية عليها".

وتابع البيان بالتأكيد على أن هذه الانتهاكات تهدد آمن واستقرار شنكال "لا سيما وأن أهلنا في شنكال لم يتعافوا بعد مما تعرضوا له من فرمانات، وآخرها كان عام 2014، وتجعله عرضة للهجمات الإرهابية والإبادات التي تهدف لكسر إرادة الشعب الإيزيدي لإنهاء وجوده على اعتباره التراث الحضاري الأصيل لشعوب المنطقة".

اتحاد الإيزيديين استنكر الهجمات وطالب الحكومة العراقية بالمحافظة على أمن واستقرار شنكال واحترام إرادة الشعب الإيزيدي.

بينما ناشد المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بأن يقف بوجه هذه الأعمال بأسرع وقت".

وانتهت البيان بترديد الشعارات" لا للخيانة وتحيا مقاومة شنكال.

(سـ)

ANHA