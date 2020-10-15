إيزيديو حلب يندّدون بالاتفاق على شنكال ويدعون الشعب إلى تحمّل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه

بتاريخ الـ 9من شهر تشرين الأول أعلنت حكومة العراق وحكومة إقليم جنوب كردستان اتفاقية حول شنكال تم توقيعها تحت بنود تنظيم الأمور الإدارية والأمنية في شنكال.

بهذا الصدد، أصدر البيت الإيزيدي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بيانًا إلى الرأي العام بحضور العشرات من إيزيديي وأعضاء المؤسسات في الحي.

قرئ البيان أمام مركز البيت الإيزيدي من قبل العضوة جيلان مستو، وجاء فيه:

"نحن في البيت الإيزيدي بحلب نُندد بالاتفاق التي أًبرم بين حكومة إقليم جنوب كردستان والحكومة المركزية في العراق حول الوضع الإداري والأمني في شنكال، الذي جاء من مساعدي وزارة الخارجية الأمريكية جوي هود وديفيد كوبلي في وقت سابق بتصريح مروع حول مصير شنكال.

ويتعرض المجتمع الإيزيدي في شنكال للإبادة الجماعية والهجوم من كل هذه القوات وتركيا، التي لا تعطي له الفرصة لتضميد جراحه التي عاناها جراء المجازر التي ارتكبت بحقه، لقد سُلّم الإيزيديون لنظام أردوغان وعصاباته الإرهابية الذي نفذ هجوماً داعشياً على شنكال بمساندة هذه القوات وبمؤامرات ومخططات قذرة للغاية.

لكن، وعلى الرغم من الهجمات والمؤامرات والمجازر وتجاهل العالم حيال ما يتعرض له الإيزيديون، فإنهم يسعون إلى جمع قواهم على أرضهم المقدسة وتوحيد عقيدتهم والتصدي للهجمات التي تستهدف هويتهم.

كما حقق الشعب الإيزيدي الانتصارات ضد المتآمرين وأحيا عقيدة حرة وإرادة حرة، ولا شك أن ذلك تحقق بدعم من حركة حرية كردستان.

وأضاف البيان: الاتفاق المبرم يدور حول تدمير المجتمع الإيزيدي وشنكال، لذلك يجب أن نكون يقظين أكثر من أي وقت مضى، وألا تصبح أي قوة إيزيدية حليفة للقوى المتآمرة ضدنا.

ونحن في البيت الإيزيدي بحلب ندعو جميع مجتمعاتنا بروح التصدي لأي مجزرة أخرى، كما ندعو جميع الشيوخ والمفكرين والسياسيين والنساء إلى حمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

وندعو، أيضًا، جميع الشعوب والقوى الديمقراطية إلى اتخاذ موقف ضد مؤامرة 9 أكتوبر".

وأخيراً نؤكد بأننا سنناضل ضد كل الهجمات على الإدارة الذاتية لشنكال، ووحدات المرأة في شنكال، وقوات الأمن الإيزيدية ومؤسسات الإرادة الحرة في شنكال، وجميع المجتمع الإيزيدي، وسنتحد معاً وسنفشل المؤامرة".

(ع س)

ANHA