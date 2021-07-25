إيزيديو حلب يعقدون اجتماعهم الموسع تحضيراً لعقد الكونفرانس الرابع لاتحاد الإيزيديين

استعداداً لكونفرانس اتحاد الإيزيديين في عفرين، المزمع عقده في 3 آب القادم ( بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة لمجزرة شنكال) بمقاطعة الشهباء، عقد البيت الإيزيدي في مدينة حلب اجتماعاً موسعاً، وذلك في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

فعاليات الاجتماع، بدأت بترحيب الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي كلي غزال، بالحضور، تلاها كلمة من قبل الرئيسة المشتركة للاتحاد الإيزيدي في عفرين سعاد حسو، التي تطرقت للفرمانات التي تعرض لها الإيزيديون على مرّ تاريخهم الطويل.

سعاد أكدت على ضرورة تنظيم المجتمع الإيزيدي لنفسه، للوقوف في وجه الإبادات ولضمان عدم تكرارها.

وأضافت سعاد "منذ أن تم الإعلان عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا استطاعت كافة الأديان وخاصة الإيزيديين أن يتخذوا مكانهم ضمنها".

واعتبرت سعاد إعلان الإدارة الذاتية فرصة ذهبية بالنسبة لهم، مستذكرة قول القائد عبد الله أوجلان "بأن يحافظ الايزيديين على ديانتهم لأن أي فرمان يأتي على المجتمع الإيزيدي يهدف لإمحاء الكرد كون الإيزيديين هم الأساس".

تلاها قراءة تقرير الأعمال التنظيمية للبيت الإيزيدي من قبل كلي غزال، فتح بعدها باب النقاش حوله، وتركزت النقاشات حول العوائق التي تلاقيها أعمال البيت الإيزيدي وكيفية حلها.

كما وقرئ النظام الداخلي للبيت الإيزيدي من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الإيزيدي في عفرين مصطفى نبو، فتح بعدها باب الانتخاب والترشح للرئاسة المشتركة للبيت الإيزيدي وأعضاء لجانه، وانتخب كلاً من رسول موسى وروشين موسى كرئيسين مشتركين للبيت الإيزيدي في حلب، فيما انضم 9 أعضاء جدد للجان البيت (لجنة الثقافة والفن، لجنة الصلح، لجنة الشيوخ، لجنة الإعلام، لجنة الشبيبة، لجنة المرأة، لجنة التدريب، لجنة المالية).

(ح م/سـ)

ANHA