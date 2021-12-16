إيزيديو عفرين: تركيا تسعى عبر هجماتها إلى الثأر لهزيمة داعش في شنكال

بعدما عجز مرتزقة داعش - رغم ارتكابهم المجازر- عن تنفيذ خطط الاحتلال التركي في إبادة المجتمع الإيزيدي، يسعى الاحتلال إلى تنفيذ مخططاته بيده، عبر شن هجمات على شنكال وشمال وشرق سوريا، واستهداف شخصيات وطنية وقيادية في المجتمع.

واستشهد منذ 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 9 مواطنين جراء استهدافهم من قبل الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي في شمال وشرق وسوريا وشنكال، بينهم الشخصية الوطنية يوسف كلو والرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل.

أسعد ماركو عضو اتحاد الإيزيديين في مقاطعة عفرين، استنكر استهداف دولة الاحتلال التركي الشخصيات الإيزيدية عبر طائراته المسيّرة والحربية في شنكال، قائلاً: "نستنكر العمل الجبان من قبل الاحتلال التركي بحق الأهالي، حيث استهدف قبل سنتين مام زكي وزردشت شنكالي واليوم وعبر طائراته المسيّرة استهدف الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في شنكال الشهيد، مروان بدل، لأن الاحتلال يسعى إلى إبادة الإيزيديين والانتقام لداعش".

كما استنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وإعطاء الحكومة العراقية للمحتل التركي الضوء الأخضر لعبور طائراته وقصفه لشنكال مرة أخرى، كما فعلوا حينما شنّ مرتزقة داعش هجوماً همجياً على شنكال عام 2014، وبالأمس وبقصفه لمبنى مجلس الشعب في ناحية خانصور يؤكد للعالم أن خططهم في إبادة الكرد الإيزيدين مستمرة بكافة الأساليب.

وناشد ماركو في ختام حديثه الدول الضامنة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وضع حدّ لجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الإيزيدين، ومحاسبته.

من جانبها، أوضحت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا سعاد حسو "أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال التركي تاريخ وشخصيات الإيزيدين، فقد تعرضوا لعشرات المجازر أمام مرأى ومسمع العالم".

وتابعت "يهدفون لإبادة الايزيدين في شنكال والمناطق الأخرى عبر اغتيالهم للشخصيات الوطنية وقصفهم لمناطق المدنيين الإيزيدين في خانصور، هذا بأمر من الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذان سمحا لطائرات الاحتلال التركي بالتحليق فوق سماء شنكال وقصفها".

شددت سعاد حسو في ختام حديثها "إرادتنا أقوى من اتفاقات الدول، لأننا متمسكون بفكر وفلسفة القائد آبو وتعرفنا على الحرية من خلال فكره ".

بدورها استنكرت عائشة سيدو الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيدين لمقاطعة عفرين، تواطؤ الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، وقالت "إن تركيا وبعدما فشل مرتزقتها بإبادة الكرد في شنكال، تسعى بكافة السبل إلى الانتقام لداعش وتنفيذ مخططته".

ودعت عائشة في ختام حديثها المجتمع الدولي المنظمات الإنسانية والحقوقية للقيام بواجبها الإنساني تجاه الإيزيدين في شنكال وعفرين، ووقف آلة القتل التركية ومحاسبتها.

(ف)

ANHA