إيزيديو عفرين: تركيا هجّرتنا وتدمر مزاراتنا المقدسة

تستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين سواء من هم في الداخل أو المهجرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء، وهذه الانتهاكات تطال بشكل خاص المجتمع الإيزيدي في عفرين عبر تهجيرهم ونهب وهدم أماكنهم المقدسة.

وبهذا الخصوص أكد مواطنون من المجتمع الإيزيدي قاطنون في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء أنه ورغم تهجيرهم إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته لا يتوقفون عن استهدافهم في الشهباء وناحية شيراوا ويقصفون القرى الآهلة بالسكان بشكل شبه يومي.

المواطنة الإيزيدية حنان نصرو، قالت "إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حين شنوا عدوانهم على مقاطعة عفرين حاولوا تكرار المجازر البشعة بحق الشعب الكردي عامة، والإيزيدي بشكل خاص، فحتى بعد تهجيرنا إلى الشهباء وشيراوا، لازالت قذائفهم وصواريخهم تستهدفنا بشكل شبه يومي وتعرض حياتنا وأطفالنا للخطر".

وأشارت حنان إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته لم يكتفوا بتهجيرهم، بل أقدموا على هدم ونهب كافة مزاراتهم وأماكنهم المقدسة في عفرين وآخرها مزار الشيخ علي التابع للإيزيديين في قرية باصوفان الذي تعرض للتدمير.

واختتمت حنان نصرو حديثها بمناشدة المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته وإنهاء احتلال عفرين وحماية الأماكن المقدسة.

ومن جانبه بارك المواطن الإيزيدي شكري عبدو شهر رمضان على المسلمين، وقال :"نتمنى في هذا الشهر الفضيل أن يعم الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم، ويعود المهجرون إلى ديارهم".

ونوه شكري أن الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة يسعون إلى كسر إرادة الشعب الإيزيدي، عبر تهجيرهم واستهدافهم أينما حلوا، وتدمير مزاراتهم وأماكنهم المقدسة، وقال :" سنواجه الاحتلال التركي ومرتزقته ولن نتخلى عن حقوقنا، وأرضنا ومقدساتنا، وسنعود إلى ديارنا مهما طال الزمن".

يذكر أنه يقطن في مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا حوالي 2000 أسرة من المجتمع الإيزيدي من مهجري عفرين ومن السكان الأصليين لناحية شيراوا.

وفي تاريخ 25 نيسان الجاري عمد الاحتلال التركي ومرتزقته إلى تدمير مزار الشيخ علي والذي يعدّ من المزارات المقدسة لدى الإيزيديين في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا.

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ANHA