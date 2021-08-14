إيزيديو عفرين يستذكرون الشهيد مام ذكي

وشارك المئات من إيزيدي عفرين وأعضاء الاتحاد، وأهالي عفرين القاطنين في ناحيتي تل رفعت وناحية شيراوا، في المسيرة التي نظمت في قرية الزيارة التابعة لناحية استذكاراً للشهيد مام ذكي.

وحمل المشاركون أعلام اتحاد إيزيدي عفرين وصور القائد عبدالله أوجلان وصور الشهداء، ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والكردية "على نهج الشهيد مام ذكي سنصعد نضالنا حتى تحقيق الحرية".

وبدأت المسيرة من مدخل قرية الزيارة على الطريق الواصل بقرية أقيبة، واتجهت صوب مخيم العودة في القرية ذاتها وسط ترديد الشعارات التي تستذكر الشهيد مام ذكي ومقاومة عفرين وشنكال.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مخيم العودة وقفوا دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم اتحاد إيزيدي عفرين ألقتها عضوة الاتحاد عائشة سيدو التي استذكرت الشهيد مام ذكي شنكالي، وتطرقت إلى دور الشهيد مام ذكي في تحرير شنكال من مرتزقة داعش.

كما أشارت عائشة إلى أن عملية استهداف مام ذكي تمت بخيانة ومؤامرة من قبل بعض الشخصيات التي تعمل تحت راية دولة الاحتلال التركي في باشور كردستان.

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم عفرين سليمان جعفر كلمة، تطرق فيها إلى حديث الشهيد مام ذكي أثناء اللقاء به في شنكال حيث شدد على أهمية وحدة الصف الكردي لواجهة أعداء الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان.

ونوه جعفر إلى إنه إبان العدوان التركي على مقاطعة عفرين المحتلة، وجه الشهيد مام ذكي نداء للمقاتلين الإيزيدين للتوجه صوب عفرين وحمايتها من العدوان التركي.

كما حذر جعفر مهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، من الانجرار وراء الدعايات المغرضة التي تروج لها بعض الشخصيات في المجلس الوطني الكردي ENKS من العودة إلى عفرين في ظل تواجد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وشدد جعفر في حديثه إلى العودة "ستكون عودتنا جميعاً بضمانات دولية، وليست فردية في ظل الاحتلال، وهناك مؤامرة خبيثة تعمل عليها روسيا الاتحادية ودولة الاحتلال التركي بإفراغ مقاطعة الشهباء والنيل من مقاومة الأهالي من أجل قطع أمل العودة إلى عفرين بكرامة".

(ف إ/ك)

ANHA