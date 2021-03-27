إيزيديو عفرين يعلونون تضامنهم مع الشنكاليين ضد المؤامرات   

وتجمّع العشرات من أعضاء اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين أمام مركزهم الواقع في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان حول المؤامرات التي تحاك ضد أهالي شنكال من قبل الاحتلال التركي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيس المشتركة للاتحاد مصطفى نبو، وباللغة الكردية من قبل العضوة في الاتحاد أوريفان منان. وجاء في نص البيان:

"حملات متتالية تعرض لها الإيزيديون في شنكال، وكان أقساها وأشهدها إيلاماً هي الحملة التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في 2014، حيث وحشيتها وشدتها غير المسبوقة وتتحمل كل من الدولة التركي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تبعات تلك الوحشية".

وأضاف البيان: "كل هذا وحكومتا العراق والإقليم كانتا بعيدتين عما كان يجري من معارك وبطولات ضد داعش وكأن الأمر لا يعنيهما، حتى أوعزت تركيا لهما بالقيام بدورهما في ضرب الاستقرار والتعايش السلمي الذي تعيشه المكونات الموجودة في شنكال عبر اتفاق تفوح منه رائحة مؤامرة تركية كتلك المؤامرات التي تختص بها تركيا".

وأعلن اتحاد الإيزيديين في عفرين تضامنه مع أهالي شنكال، وناشد: " الدول ذات الشأن ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للضغط على الحكومة التركية لسحب قواتها من إقليم كردستان وردع الحكومة العراقية من تعريض شنكال لمأساة جديدة".

(ك)

ANHA