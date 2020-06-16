إيزيديو عفرين يعدّون هجمات تركيا محاولة لإبادة الكرد ويدعون إلى الوحدة

تعرض قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق الدفاع الشعبي في باشور "جنوب "كردستان، بعد منتصف ليلة أمس لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي.

هذا وشكل القصف ردة فعل منددة من قبل الشعب الكردي وخاصة أبناء المجتمع الإيزيدي الذين أكدوا أن تركيا تريد من خلال استهدف شنكال إبادة الكرد.

وفي هذا السياق استنكرت المواطنة مريم جندو صمت حكومة إقليم كردستان والعراق حيال ما حدث "إننا ندين ما شهده قضاء شنكال أمس، من قصف جوي من قبل طائرات جيش الاحتلال التركي في حين التزمت حكومتا إقليم كردستان والعراق بالصمت والمشاهدة جراء هذه الانتهاكات، فالمستشفيات وفرق الإنقاذ لم تسلم من تلك الغارات ".

وتحدثت مريم عن أن هجمات الدولة التركية تتكرر على الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي بشكل خاص "يتكرر استهداف الدولة التركية للمجتمع الإيزيدي، فكما هاجمت شنكال في 2014 وعفرين في 2018، نراها تكرر الهجوم مما يؤثر سلباً على الشعب الكردي بأكمله".

وأكدت مريم أن سيقاومون هذه الهجمات "مقابل ذلك سيقاوم الشعب الكردي هذه الهجمات".

من جهتها قالت المواطنة أوريفان منان إن تركيا تدّعي بأنها تستهدف حزب العمال الكردستاني وهي في الحقيقة تستهدف المدنيين العزّل "منذ القِدم وهجمات المحتلين مستمرة على الشعب الكردي، تركيا تدّعي أنها تقوم بمهاجمة حزب العمال الكردستاني وهي في الحقيقة تقوم باستهداف المدنيين وتقتلهم".

ودعت أوريفان الشعب الكردي إلى الوحدة للحماية من هجمات المحتلين "لا يوجد سبب لتهاجم تركيا شنكال، فالاحتلال لم يكتف بما فعله بالشعب الكردي قديماً، بل يعيد الكرّة ويهاجم إيزيديي شنكال، ولكن مهما زادت وحشية العدو تجاهنا فإننا سنقاوم، ويجب على الشعب الكردي أن يتحد ويقف أمام الهجمات، فالوحدة في هذه المرحلة ضرورية لأجل الحماية من الإبادة، الدول العالمية تبقى صامتة ونحن لن نناشد أحد بل سنقاوم بأنفسنا وسنتحد لنقوى أمام الأعداء".

وأكد المواطن إبراهيم بركات أنهم لن يسمحوا بتكرار ما حدث في شنكال في عام 2014 "يريدون أن يعيدوا التاريخ من خلال تكرار هجماتهم علينا، فما حدث من مجازر في شنكال في عام 2014 وتعرض النساء للسبي، لن نسمح له أن يتكرر مرة أخرى".

وشدد إبراهيم على ضرورة الوحدة من كافة النواحي لصد الهجمات "تركيا تعادينا منذ مئات السنين وإذا لم نتحد اليوم ستتم إبادتنا، علينا أن نتحد عسكرياً، اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً، لا يجب أن نمنح العدو فرصة لقتلنا أكثر، فحكومة العدالة والتنمية تسعى إلى أن تقتل كل كردي إن تم منحها الضوء الأخضر، وهذا ما يجب أن نقف في وجهه".

(سـ)

ANHA