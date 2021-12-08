إيزيديو عفرين وحلب ينددون بجريمة استهداف مروان بدل

وأدلى اليوم الأربعاء، اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين واتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا والبيت الإيزيدي في حلب، ببيانات منفصلة، إلى الرأي العام، نددوا فيها بجريمة استهداف الاحتلال التركي مروان بدل عبر طائرة مسيّرة.

وتجمّع العشرات من أعضاء اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين واتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا أمام مقرهم الكائن في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، حاملين أعلام الاتحادين وصور الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، الذي استشهد جراء استهداف سيارته في خانصور بشنكال.

وقرئ بيان اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين، من قبل الرئيس المشترك للاتحاد، حسين حسن، باللغة العربية.

وأشار البيان إلى أن الدولة التركية مستمرة منذ التاريخ في إبادة الإيزيديين، مبيّناً أن استهداف مروان بدل "تمادي وأسلوب جبان في استهداف قيادات المجتمع الحر في شنكال وتصفيتها، وأمر لم يعد يحتمل ولابد له أن يتوقف فوراً".

وأدان البيان الأعمال العدوانية للدولة التركية، أكد أنها "حلقة قذرة في سلسلة الإبادة ضد شعبنا واستمرار مباشر لإبادة 3- 8- 2014 التي هزت الوجدان العالمي ونعلن بوضوح أن الفاعل واحد".

وطالب البيان العراق والمجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم "بالوقوف في وجه إرهاب الدولة التركية ومرتزقتها والتصدي لجرائمهم بحق الإيزيديين، وعلى أبناء شعبنا وكل المنظمات الإيزيدية التحرك على المستويات الإقليمية والدولية للقيام بحملة واسعة للتعريف بجرائم الدولة التركية ضد الإيزيديين وإرادتهم الحرة المنتخبة، والمطالبة بحماية دولية للإيزيديين الذين يتعرضون للإبادة والتشريد الممنهج على أيدي تركيا وحلفائها في التنظيمات الجهادية المتطرفة".

اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا

أما بيان اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا فقرأته العضوة هيان علي باللغة العربية.

ونوّه البيان إلى أن الأعمال الوحشية التركية دلالة مدى حقدها وكرهها وعدائها لهذا الشعب الذي تعرض لأكثر من 74 فرماناً، لافتاً إلى اتفاقية التاسع من تشرين الأول من 2020 الرامية إلى إنهاء الإدارة الذاتية والنيل من إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال.

وأدان البيان "بشدة هذا العمل الإجرامي للفاشية التركية باغتيالها لقاداتنا، وكل هذه الجرائم ماهي إلا امتداد لإجرام عام 2014"، داعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة "لوضع حد للهجمات الوحشية للدولة الفاشية التركية المجرمة على إرادة مجتمعنا الإيزيدي".

البيت الإيزيدي في حلب

كما تجمّع العشرات من أعضاء البيت الإيزيدي أمام مركزهم الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب لقراءة البيان.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للبيت، يلدز ماركو.

وعدّ البيان الدولة التركية خطراً كبيراً يستهدف وجود الإيزيديين، مطالباً المجتمع الدولي بالتحقيق المباشر في جرائم الدولة التركية ضد الشعب الإيزيدي، وما فعلته بالإيزيديين في كل من سوريا والعراق.

وأردف البيان إلى وجوب وقوف الدولة العراقية وعموم المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم بوجه إرهاب الدولة التركية ومرتزقتها والتصدي لجرائمهم بحق الإيزيديين.

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء ومقاومة شنكال.

(س ر)

ANHA