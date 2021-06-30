إيزيديات: كونفرانس المرأة الإيزيدية خطوة لتنظيم النساء لأنفسهن والدفاع عن أرضهن

وتحت شعار "بفكر الأمة الديمقراطية ستنتصر المرأة الإيزيدية في روج آفا"، عقد، يوم أمس، الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا على مسرح ميتان بناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

الكونفرانس انطلق بمشاركة واسعة من النساء الإيزيديات في عفرين، وبحضور وفود من حلب، إقليم الجزيرة، شنكال وألمانيا.

وحول أهمية انعقاده، أجرى مراسلو وكالتنا لقاءات خاصة مع النساء المشاركات.

جازية حوران، الإدارية في مجلس المرأة الإيزيدية والقادمة من ألمانيا، قالت: "شاركنا ضمن الكونفرانس التأسيسي في مقاطعة الشهباء بمشاركة المئات من النساء العفرينيات، إننا نُبارك هذا الكونفرانس على نساء عفرين وكافة النساء الإيزيديات".

وأضافت جازية: "هذا الكونفرانس خطوة لانضمام النساء إلى المؤسسات ليدافعن عن أرضهن وعن إيزيدي خان، وأقول انهضوا، فالديانة الإيزيدية تتعرض للإمحاء، يجب أن نكون مستعدين دائماً وأن نسير على خطا الشهداء".

واختتمت جازية حديثها قائلةً: "كافة الأراضي المحتلة ومنها عفرين لن تدوم للمحتل، وكلنا عائدون إليها".

عضوة الاتحاد الإيزيدي في حلب نوروز أدو أوضحت: "في حروب الشرق الأوسط كان للمرأة الإيزيدية النصيب الأكبر من الجرائم والإمحاء والقتل عبر 74 فرماناً، خاصة منذ الهجوم على شنكال عام 2014حتى هجمات اليوم على عفرين وقراها ونسائها ".

وأشادت نوروز أدو في ختام حديثها بنضال المرأة والسير على خطا الشهداء.

ممارسات المحتل لإبعاد الإيزيديين عن جوهرهم

ومن مقاطعة الشهباء، تحدثت العضوة في الاتحاد الإيزيدي، بنفش نبو، وباركت انعقاد الكونفرانس الأول على جميع النساء الإيزيديات اللواتي نظمن أنفسهن وأخذن دورهن في حماية مجتمعهن من الانصهار عبر فكر القائد عبد الله أوجلان.

وقالت بنفش نبو: "جميع الإبادات التي تعرض لها الإيزيديون في شنكال وعفرين ومنها التغيير الديمغرافي الذي يطبقه الاحتلال التركي في المدينة وخاصة في قرى الإيزيديين وبناء المساجد وفرض اللباس والدين الإسلامي على النساء الإيزيديات، يهدف فيها إلى إبعاد المرأة والإيزيديين عموماً عن ديانتهم وجوهرهم".

(س و)

ANHA