إيزديات: على الاتحاد الأوربي الإقرار بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي قبل أيام، بالأغلبية على قرار يصف الجرائم التي ارتكبها مرتزقة "داعش" ضد الإيزيديين بـ "الإبادة الجماعية"، في قرار يعطي دلالات على محاسبة المرتزقة والمتعاونين معهم في الجرائم التي ارتكبوها في العراق وسوريا، ويضع تركيا ومجموعاتها المرتزقة ضمن دائرة المحاسبة.

وحول هذا الموضوع أجرت وكالتنا عدة لقاءات مع أعضاء البيت الإيزيدي في مدينة حلب، لتسليط الضوء على مطالبهم وآرائهم بهذا الصدد.

الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في حلب، كولة غزال، شكرت البرلمان البلجيكي على قراره، مطالبة الاتحاد الأوروبي كذلك بالحذو حذو الخطوة نفسها والاعتراف بالإبادة التي طالت الإيزيديين

وقالت "لا يمكن وصف ما حصل بحق الإيزيديين إلا بالإبادة الثقافية والعرقية، الإبادة طالت مجتمعنا على كافة الأصعدة، والمشاهد وثقت جزء مما حصل بحقنا في القرن الواحد والعشرين".

العدو واحد بمسميات مختلفة

أما عن سبي النساء في شنكال إبان احتلالها على يد مرتزقة داعش قالت كولة: "سبي النساء وقتل الآباء أمام أطفالهم، لا يدل سوى على الوحشية في تنفيذ الصهر المطلق بحق التاريخ والحضارة الإيزيدية لإفنائهم بدءاً من الأسرة".

كما أشارت إلى أن عدو الإيزيديين واحد سواء في شنكال أو عفرين وباقي المناطق المحتلة إلا أن التسميات تختلف، منوهةً إلى أن الجرائم التي ارتكبت في شنكال على يد داعش ترتكب نفسها في عفرين على يد تركيا ومرتزقتها ممن يسمون بـ "الجيش الوطني السوري".

تركيا ومرتزقتها مارسوا الإرهاب دون رقيب أو حسيب

ولفتت إلى تحريم كل الأديان قتل النفس البشرية بدون ذنب، إلا أن تركيا ومرتزقتها مارسوا الإرهاب دون رقيب أو حسيب في المناطق المحتلة وخاصة بحق الإيزيديين.

إلى جانب ذلك اتهمت كولة بشكل مباشر تركيا في دعم مرتزقة داعش إبان الهجمات على شنكال ومشاركة جيشها في ارتكاب المجازر وجرائم الحرب بعفرين السورية.

"يجب على كامل أوروبا الاعتراف بالإبادة التي حصلت بحقنا"

أما عضوة البيت الإيزيدي، رانيا جعفر، فرحبت بقرار البرلمان البلجيكي، مستذكرةً بشاعة الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين في شنكال، وخصّت بالذكر مجازر قرية كوجو التي تعتبر الأفظع، حيث قتل رجالها وأطفالها وسبيت نسائها.

وتابعت بهذا الصدد "كل العالم كان شاهداً على هذه الجرائم التي ارتكبت بحقنا، لكن التزموا الصمت، فعندما نقول حقوق الإنسان أين هي من هذه المأساة التي عشناها، ويجب على كامل أوروبا الاعتراف بالإبادة التي حصلت بحقنا، وحتى الآن آلاف المقابر الجماعية لم يتم كشفها".

جرائم حرب خلفتها تركيا ومرتزقتها بعفرين

عن الجرائم التي ارتكبت في عفرين على يد تركيا ومرتزقتها، شجبت رانيا تدمير المزارات والأماكن المقدسة وحتى المقابر المتواجدة بالمنطقة منذ آلاف السنين، معتبرةً ممارسات تركيا من قتل وخطف ونهب وصهر ثقافي جرائم الحرب.

مضيفة أن ما فعلته دولة الاحتلال التركي في عفرين من التغيير الديمغرافي، وبناء المساجد في القرى الإيزيدية، وبناء مستوطنات وتدمير المزارات أيضاً جريمة حرب بحق أبناء المجتمع الإيزيدي.

وأنهت رانيا جعفر حديثها بالقول: "تركيا تعمل تحت اسم الدين الإسلامي والإسلام بريء من هكذا أفعال على تحريض الأطفال عبر دور العبادة التابعة لها، على قتل الإيزيديين، وتقوم بدعم المجموعات الإرهابية لإتمام هدفها في إمحاء الوجود الكردي والإيزيدي بشكل عام".

(س ر)

ANHA