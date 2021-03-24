إيطاليا: تركيا خطت خطوة خطيرة إلى الوراء

وأكدت وكالة "آكي"، مساء اليوم الأربعاء، أن دراغي قد شدد على أهمية أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بمقترحات ملموسة لجدول أعمال إيجابي مع أنقرة.

وقال دراغي، في خطاب أمام مجلس الشيوخ الإيطالي عشية القمة الأوروبية الافتراضية: "ناقشت أمس (عبر الهاتف) مع الرئيس أردوغان، أهمية تجنب المبادرات الخلافية وضرورة احترام حقوق الإنسان. ويمثل التخلي التركي عن اتفاقية إسطنبول خطوة خطيرة إلى الوراء. فحماية المرأة من العنف، وبشكل عام الدفاع عن حقوق الإنسان في كل البلدان، يعتبر قيمة أوروبية أساسية. ويمكنني القول أكثر من ذلك: إنها هوية للاتحاد الأوروبي.

وأكد دراغي "سنناقش في القمة الأوروبية حالة شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وهي فرصة لتقييم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وسيبني المجلس الأوروبي قراره على التقرير الخاص بالعلاقات بين الاتحاد وأنقرة، الذي قدمه الممثل الأعلى جوزيب بوريل، بعد استنتاجات المجلس الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2020".

(ي ح)