إيطاليا والولايات المتحدة يترأسان اجتماعاً دولياً ضد داعش الأسبوع المقبل

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي".

وأضافت: "سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ 29 من يونيو الجاري".

ولفتت الوزارة إلى أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، سيشاركان في الاجتماع".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضي،أن "بلينكن سيقضي أسبوعاً في أوروبا، ومن المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت: "أثناء وجوده في روما سيسعى بلينكن إلى تحقيق تقدّم في ملف يحمل أهمية دولية عندما يترأس إلى جانب إيطاليا مؤتمراً بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش"

(ش ع)