إيطاليا تستضيف اجتماعاً لوقف الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا

تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعاً في العاصمة الإيطالية اليوم؛ لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان سابق إن "الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة".

وقال البيان "يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول".

وقال مسؤولون إيطاليون في تصريحات لرويترز إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فقط من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لإقلاع المهاجرين، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.

وشهد النصف الأول من العام الحالي 2023 تسجيل زيادة في أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2017.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن ما لا يقل عن 1874 شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في حين تم تسجيل 1108 حالات غرق أو فقد خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وكانت الحادثة الأخيرة التي أثارت جدلاً دولياً حول وضع المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط، هي حادثة غرق قارب قبالة سواحل اليونان والتي راح ضحيتها المئات من جنسيات مختلفة.

(م ش)