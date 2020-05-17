إيران: قواتنا موجودة في سوريا ولا يوجد مبرر لتقليل عددها

وقال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية أميرعبد اللهيان، في حوار مع قناة "العالم"، إن قوات الاستشارية الإيرانية لمكافحة الإرهاب ذهبت إلى سوريا بدعوة من الحكومة السورية الرسمية ونحن لم نؤيد أن الجمهورية الإسلامية تقلل تعاونها مع سوريا في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف "مستشارونا مازالوا إلى جانب القوات المسلحة السورية وكذلك إلى جانب المساعدات التي تقدمها قوات الجوية الروسية ويقومون بخطوات استمرار الكفاح ضد الإرهاب في سوريا وبالتأكيد مازال الإرهاب موجود ولم يجتث من سوريا هناك تبعات على زعزعة الأمن والاستقرار التي قد تكون أن تصل إلى إيران ونحن لدينا ملف إدلب وشرق الفرات ".

وأوضح أنه "لا يوجد مبررا لقيام الجمهورية الإسلامية بتقليل عدد قواتها في سوريا، مؤكدا أن الحكومة السورية مازالت تواصل دعوتها ومطالبها أن نساعدها في مكافحة الإرهاب نحن سنكون الى جانبها بكل قوة لمكافحة الإرهاب واستقرار الأمن والسلام في سوريا".

وقال إن "التواجد الاستشاري الإيراني سيستمر في سوريا ما دام الحكومة السورية تطلب ذلك من طهران".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب جزئي للقوات الإيرانية المتواجدة في سوريا وذلك نتيجة للضغط الأمريكي الإسرائيلي.

)ي ح)