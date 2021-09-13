إيران: مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا قريباً

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أنه "يتعين على جميع الأطراف أن يأتوا إلى المفاوضات بنظرة واقعية".

وقال زادة: "الزيارات المتقابلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتوقف، واتفقنا باستمرارها على مستوى أعلى من الخبراء، وسوف يتم الإعلان عن موعد زيارة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وزيارة الوفد الفني للوكالة قريباً".

وأكد زادة أن "موقف إيران بشأن مفاوضات فيينا لم يتغير، وإصرار طهران على رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران".

وأوضح زادة قائلاً: "زيارة غروسي لطهران أتت في إطار حل بعض المشكلات العالقة بين الطرفين، وكانت زيارة موفقة، وتم الاتفاق على الالتزام بالبعد الفني في المفاوضات، كما اتفقنا على استمرار الزيارات المتبادلة بين إيران والوكالة".

ولفت إلى أن "هناك تفاهم مستمر بين إيران والوكالة على الأمور الفنية، ولو حاولت الأطراف الأخرى تسييس هذه الموضوعات سوف يكون لنا رد مناسب".

وأكمل: "اتفقنا على صيانة كاميرات المراقبة، وسوف يتم تنفيذها في الأيام المقبلة".

واستطرد المتحدث باسم الخارجية: "كاميرات المراقبة في منشآتنا النووية ليست متصلة بأي منظومة بطريقة أونلاين، ونحتفظ ببطاقات الذاكرة الخاصة بها في إيران، ولو عاد جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتهم وفق الاتفاق النووي سوف نعود نحن الى تنفيذ الاتفاق، ونسلم البطاقات إلى الوكالة".

وأكد أنهم "ملتزمون بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وجميع أنشطتنا النووية سلمية وتأتي في إطار هذه المعاهدة".

(د ع)