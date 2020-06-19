إيران: لن نسمح للوكالة الدولية للطاقة للذرية بتفتيش مواقع نووية

وقال أبادي، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، "إيران ترفض هذا القرار رفضًا تامًا وستتخذ الإجراءات المناسبة ردًا عليه، حيث تقع مسؤولية عواقب ردنا على عاتق الدول التي طرحت هذا القرار".

وأضاف "ننصح الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلتزم حدودها"، و"يجب أن تكونوا فخورين بالتعاون الذي حصل ببن إيران والمنظمة ويجب على وكالة الطاقة أن تعمل بمهنية وحرفية وبشكل مستقل ونزيه".

وأشار إلى أنه "لا يجب على الوكالة أن تقدم أدلة سريعة مأخوذة من جهات لديها أجندات سياسية".

وتابع "اعملوا بطريقة بحيث لا تضعوا آخر حجر في قبر التعددية في فيينا ولا في قبر الاتفاق النووي".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الجمعة، قرارًا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

(ش ع)