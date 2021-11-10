إيران: لن نخوض في مفاوضات نووية وعلى باريس أداء دور أكثر استقلالية

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، "لن نخوض في مفاوضات نووية، الموضوع النووي تم الاتفاق عليه بصورة كاملة عام 2015".

وأضاف باقري في تصريحات قبيل توجهه من باريس إلى برلين، في رحلته التي يقوم بها إلى عدة دول أوروبية، إن "ما نناقشه في المفاوضات المقبلة في فيينا هو موضوع آثار خروج واشنطن من الاتفاق، وهذا ينحصر فقط بالعقوبات غير القانونية المفروضة علينا".

وغادر باقري متوجهًا إلى برلين بعد باريس، ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك متوجهًا إلى لندن، ومدريد.

وفي سياق متصل، طالب باقري، باريس بأداء دور أكثر استقلالية في المفاوضات النووية في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فيينا.

وقال باقري في مقابلة مع صحيفة "فيغارو" الفرنسية: "على الرغم من أن مواقف روسيا والصين أقرب إلى الموقف الإيراني من سائر أطراف المفاوضات، إلا أنه من خلال لقائي بالسلطات الفرنسية شعرت بأن باريس تنوي القيام بدور أكثر جدية في مفاوضات فيينا".

وأضاف باقري: "لو تتبنى فرنسا مواقف أكثر استقلالية في مفاوضات فيينا سوف تثبت موقعها بين أطراف التفاوض".

(ح)