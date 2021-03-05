إيران: لن نعود للتفاوض على الاتفاق النّووي

وعبر تويتر، اعتبر ظريف أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق دون تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة حق النقض، وتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.

جاء إعلان ظريف بعد ساعات من اشتراط الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، رفع العقوبات قبل عودة بلاده إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهو ما رفضته الإدارة الأميركية مراراً.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية من أجل الحثّ على العودة للتفاوض حول الاتفاق النووي، لا سيّما مع اشتراط واشنطن عودة طهران لتطبيق كافة التزاماتها قبل رفع العقوبات الأميركية، فيما طالبت إيران برفع العقوبات أوّلاً.

(ي ح)