إيران: عودة واشنطن للاتفاق النووي لا تحتاج مفاوضات

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض بلاده العودة إلى الالتزام بالاتفاق قبل رفع العقوبات الأميركية، قائلًا: "عند إلغاء واشنطن الحظر والتحقق من ذلك، سنوقف خطوات تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق تلقائيًّا".

وبدوره، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مشيرًا إلى أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وكتب أوليانوف بتغريدة على تويتر "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت.. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر، الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلًا، وسيحتاج جهودًا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك".

ومن جانبها، أكدت الخارجية الأميركية، أمس، أنه لا يمكن رفع كافة العقوبات الأميركية عن طهران، لأن بعضها لا يرتبط بالنووي، بل بحقوق الإنسان، فيما تطالب السلطات الإيرانية، بحسب التصريحات الرسمية العلنية، برفع العقوبات قبل العودة، بحسب ما أفادته شبكة العربية.

هذا ويشار إلى أن مسؤولين أوروبيين وإيرانيين أفادوا أن الاجتماع المقبل سيعقد يوم الثلاثاء، بشكل شخصي ومباشر في فيينا.

(د ع)