إيران: اتفاق محتمل بمفاوضات فيينا خلال ساعات أو أيام قليلة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي في غضون ساعات أو أيام قليلة، إذا أبدت بلدان الغرب مبادرة ومرونة، مشيراً إلى أن "الأطراف لم تكن أبداً في أي وقت قريبة كما هي الآن لتوقيع اتفاق بهذا الخصوص".

وفي التفاصيل، أشار عبد اللهيان في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" إلى إن "إدارة (الرئيس الإيراني إبراهيم) رئيسي تؤكد على الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق جيد وسريع. ومن أجل التوصل إلى اتفاق جيد بذلنا جهوداً كثيرة في الأسابيع الأخيرة. ويمكنني القول إننا لم نكن أبداً هكذا قريبين من التوصل إلى اتفاق جيد. للاقتراب من اتفاق جيد، أظهر الفريق الإيراني مبادرات جيدة ومرونة. لكن حان الآن دور الجانب الغربي".

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن ظهور مبادرة ومرونة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى اختتام المفاوضات بصفقة نووية "في غضون ساعات أو أيام قليلة".

وتجري حالياً في فيينا مفاوضات حول العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015 القاضية برفع العقوبات الأميركية ضد إيران.

وكانت روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى إيران قد أبرمت في عام 2015 صفقة نووية متمثلة في خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تنص على رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

(د ع)