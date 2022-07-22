وفي حوار مع التلفزيون الإيراني وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني، ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي، بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".

وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران أيضاً مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الوزير الإيراني إن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريباً".

وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات منذ عقود بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتختلف هاتان الدولتان المجاورتان للعراق، حول القضايا الإقليمية، بما فيها الحرب في اليمن والبرنامج النووي لإيران التي يشتبه، رغم نفيها، في سعيها لامتلاك أسلحة ذرية.

(د ع)