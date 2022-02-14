إيران: المحادثات النووية لم تصل إلى طريق مسدود

وصرح سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي في طهران إن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود.

وأضاف خطيب زاده أن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى قرارات سياسية قيد المناقشة في فيينا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتابع قائلاً إن طهران اتخذت بالفعل قرارها السياسي بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما انسحبت منه واشنطن في 2018.

ويذكر أن الجولة الثامنة من المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة، استؤنفت في الثامن من شباط/ فبراير الحالي (2022) بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة، لا سيما أن الأوروبيين والأميركيين على السواء، شددوا على أن تلك الجولة هي النهائية والحاسمة.

فيما حدد عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية نهاية شباط/ فبراير كتاريخ لنهاية تلك المحادثات التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.

(د ع)