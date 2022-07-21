إيران ومصر تدينان الهجوم على زاخو

قصف جيش الاحتلال التركي، بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، مجموعة من السياح بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وأثارت المجزرة ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، وطالبت جميع القوى السياسية في العراق الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية.

وفي هذا السياق، أعربت إيران عن إدانتها للقصف الذي تعرضت له منطقة زاخو، وأسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان، بـ "قصف مدينة زاخو العراقية والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العاديين"، بحسب ما نقلته شبكة السومرية.

وأعرب كنعاني، عن "تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق"، مؤكداً على "أهمية الاستقرار وأمن العراق".

وأضاف إن "جمهورية إيران الإسلامية ترى أمن العراق من أمنها ولن تتردد في تقديم أي مساعدة بهذا الخصوص".

من جهتها، قدمت مصر، التعازي بضحايا الهجوم وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق في ضحايا الهجوم الغاشم الذي استهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء المدنيين العراقيين".

وأعربت عن "إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الآثم"، مشددة على "ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين".

وأكدت، على "دعمها الكامل لسيادة العراق ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق"، مُعربةً عن "خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين".

(د ع)