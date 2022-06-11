ووقعت إيران وفنزويلا السبت على هامش لقاء بين الرئيسين إبراهيم رئيسي ونيكولاس مادورو الذي يزور طهران، اتفاق تعاون لمدة 20 عاماً بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أميركية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مادورو إن "توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاماً بين البلدين، يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات".

وكان مادورو وصل إلى طهران الجمعة على رأس وفد سياسي واقتصادي، في ثاني زيارة له كرئيس لبلاده إلى إيران، بعد الأولى التي كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

(د ع)