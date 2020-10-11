إيران تُخصب اليورانيوم بدرجة أعلى مما كانت ملتزمة به

وفي مقابلة مع صحيفة "دي برس" Die Presse النمساوية أمس السبت، قال ردًّا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي: "ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية، إيران ليس لديها حاليًّا هذه الكمية الكبيرة".

وفي المقابل، تنفي طهران امتلاكها برنامج أسلحة نووية، وتزعم أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.

في حين تؤكد وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، أن لديها أدلة على أن النظام الإيراني يسعى لامتلاك أسلحة نووية في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

ويشار إلى أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، "أن طهران تختبر الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، ويمكنها زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم بسرعة".

(ش ع)