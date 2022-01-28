وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، "إرادة طهران الجادة" للتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا في أسرع وقت.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء إن الجانبين بحثا خلال الاتصال المفاوضات الجارية في فيينا.

وشدد عبد اللهيان على "ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب وأميركا" للتوصل لاتفاق في فيينا.

كما قالت الوكالة إن عبداللهيان وغوتيريش بحثا أيضاً "التطورات الإقليمية والدولية" بما فيها ملفا اليمن وأفغانستان.

وتخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

وبدأت المباحثات في فيينا في نيسان/ أبريل الماضي، وتم استئنافها اعتباراً من أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر اعتبارا من حزيران/ يونيو.

(د ع)