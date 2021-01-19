إيران تطلق مناورات هي الثالثة خلال أسبوعين

ونقلت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري عن حيدري قوله، إن مناورات "الاقتدار 99" ستجري بمشاركة اللواء المجوقل 55، ولواء القوات الخاصة 65، ولواء التدخل السريع 223، بدعم من قوات النقل والقوات القتالية للقوة الجوية وطيران الجيش في سواحل مكران.

وأوضح حيدري أن العمليات المتحركة الجوية والتغلغل في السطح وتحت السطح والتحرك نحو الأهداف البحرية للعدو، تعد من الأهداف الأخرى لهذه المناورات".

وهذه ثالث مناورات في غضون أسبوعين في خضم التوتر بين طهران وواشنطن، حيث إنها ستبدأ عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وكان الحرس الثوري قد أنهى السبت مناورات استمرت يومين، قام خلالها بإطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن.

وكانت مناورات "الرسول الأعظم" التي انطلقت، الجمعة، في صحراء إيران الوسطى، شهدت أيضًا إطلاق أعداد كبيرة من صواريخ أرض-أرض الباليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المُسيّرة الهجومية الحاملة للقنابل.

(ي ح)