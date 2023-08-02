إيران تطلق مناورات بحرية للدفاع عن الجزر المتنازع عليها وسط تصاعد التوتر

بدأت المناورات صباح اليوم، بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة والمسؤولين المحليين.

وأُطلِق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاستعراض القوة والاستعدادات الدفاعية القتالية لـ "بحرية حرس الثورة الاسلامية في صيانة أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية".

وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كشفت النقاب عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة في الخليج، وفقاً لرويترز.

وجاء الإعلان عن هذه السفن خلال المناورات التي تجري قبالة ساحل جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من ثلاث جزر في الخليج خاضعة للسيطرة الإيرانية ومحل نزاع على السيادة مع الإمارات.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الصواريخ، لكنها نقلت عن، علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الإشارة إلى الحاجة للدفاع عن الجزر.

وقال تنكسيري "الجزر في الخليج الفارسي جزء من شرف إيران وسندافع عنها"، مضيفاً أن دول المنطقة هي التي يجب أن تكون المسؤولة عن أمن الخليج.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع مستوى التصعيد في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث أرسلت في الأيام الماضية، الولايات المتحدة مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز أف-35 وأف-16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسة في المنطقة بعد احتجاز إيران سفن شحن تجارية في الأشهر القليلة الماضية.

(ي ح)