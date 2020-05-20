إيران تتحدى التحذير الأمريكي وتؤكد على بقائها في مياه الخليج

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) يوم الأربعاء أن البحرية الإيرانية ستحتفظ بمهام منتظمة في الخليج، بعد يوم من تحذير الولايات المتحدة للملاحين هناك بالبقاء بعيداً عن السفن الحربية الأمريكية.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، السفن العسكرية للدول الأخرى من الاقتراب من سفنها البحرية في المياه الدولية ومضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن السفن المسلحة التي تقترب لمسافة 100 متر ربما تفسر على أنها تهديد، وتواجه إجراءات دفاعية قانونية من قبل سفن البحرية الأمريكية.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه قوله "ستواصل الوحدات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية في الخليج الفارسي وخليج عمان مهامها العادية وفقاً للمبادئ المهنية كما في الماضي".

ومن جهته أكد وزير الدفاع الإيراني وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن إيران سترد بحزم على أي عرقلة من قبل أميركا لحركة ناقلات النفط الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ومقرها البحرين في بيان إن إشعارها مصمم لتعزيز السلامة وتقليل الغموض وتقليل مخاطر سوء التقدير.

ويأتي ذلك في أعقاب حادث وقع الشهر الماضي حيث اقتربت 11 سفينة إيرانية من سفن البحرية وخفر السواحل الأمريكية في الخليج فيما وصفه الجيش الأمريكي بالسلوك "الخطير والاستفزازي".

هذا وازداد احتكاك طهران وواشنطن في مياه الخليج منذ عام 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع ست قوى وأعاد فرض العقوبات على البلاد التي شلت اقتصادها.

(م ش)