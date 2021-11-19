إيران تستنكر عقوبات واشنطن بشأن تدخل أفراد وكيانات إيرانية في انتخابات 2020

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات، أمس الخميس، إلى جانب توجيه اتهامات جنائية لاثنين من الإيرانيين تقول إنهما دشنوا حملة تضليل إلكتروني لناخبين مستهدفين وأعضاء منتخبين من الكونغرس وشركة إعلامية أميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على "تويتر": "إيران تستنكر هذه العقوبات الأميركية الجديدة غير المشروعة التي هي استمرار لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اتبعها (الرئيس السابق دونالد) ترامب".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أن الخزانة الأميركية حددت 6 أفراد وكيانات إيرانية حاولوا التأثير على انتخابات 2020.

وأكد بلينكن في تغريدة له على "تويتر" أن بلاده ستحاسب الجهات التي ترعى محاولات تقويض ثقة الأميركيين في العملية الانتخابية.

ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي (24 عاماً) وسجاد كاشيان (27 عاماً)، اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضاً بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية أن الفيديو المشار إليه جرى إعداده "في مسعى لتقويض الثقة في الانتخابات عبر الإيحاء بأن بوسع أشخاص الإدلاء بأصوات مزيفة".

(ل د)