إيران تسلّم العراق مذكرة احتجاج بعد الهجوم على قنصليتها

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، للصحفيين إن إيران سلمت مساء الأحد "خطاب احتجاج" إلى السفارة العراقية في طهران، وحث بغداد على متابعة القضية بموجب الاتفاقات الدولية.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران أن "إيران تدين بشدة الهجمات على مواقعها الدبلوماسية في العراق".

وقبل ذلك بيوم، أضرم محتجون عراقيون النار في مقطورات تابعة للقنصلية الإيرانية في كربلاء وسط غضب واسع النطاق لمقتل الناشط، إيهاب الوزني، الذي شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

(د ع)