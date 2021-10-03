إيران تشترط على أميركا الإفراج عن 10 مليارات للعودة إلى المحادثات النووية

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني الحكومي مساء أمس، إنه "إذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الإيرانية المحظورة"، في إشارة إلى رغبة المسؤولين الحكوميين في حكومة جو بايدن في الاتصال بالحكومة الإيرانية الجديدة.

ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة كشرط مسبق للعودة إلى المحادثات النووية، وفق ما أفادته شبكة العربية.

وأكد عبد اللهيان أنه خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض عرض المسؤولين الأميركيين بالتواصل وتبادل الرسائل مع الجانب الإيراني.

كما شدد على أن طهران "ستعود قريبًا إلى عملية التفاوض، لكنها ستختبر نوايا الطرف المقابل على طاولة المفاوضات وستكون الإجراءات العملية للولايات المتحدة في هذا الصدد هي المعيار".

وقال عبد اللهيان: "هناك إجماع على مبدأ أن المحادثات ستجري في فيينا ونحن نريد مواصلة صيغة فيينا"، لكنه أضاف: "لن نربط السياسة الخارجية للبلاد واقتصادها بالمفاوضات ونتائجها".

كما أكد أن الحكومة الجديدة تتهيأ لتشكيل الفريق التفاوضي قائلًا إن "وزارة الخارجية ستتابع المفاوضات من قبل مساعد الشؤون السياسية إلى أن يتم الاتفاق على إجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية من الدول المتفاوضة".

ويذكر أن محادثات إيران النووية مع القوى العالمية في فيينا لإحياء اتفاق عام 2015 توقفت قبل أكثر من شهرين بعد ست جولات انتهت في حزيران/ يونيو الماضي.

(د ع)