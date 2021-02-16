وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لوسائل إعلام رسمية: "تعتبر إيران استقرار العراق وأمنه مسألة حاسمة بالنسبة للمنطقة... وترفض أي عمل يخل بالأمن والسلام في ذلك البلد".

وأدان ما وصفه بأنه "محاولات مريبة لنسب (الهجوم) إلى إيران".

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدّم" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة قائلةّ إنّها استهدفت "الاحتلال الأميركي" في العراق، فيما لم تقدّم ما يدل على ادّعائها.

وفجر الثلاثاء، عثر أمن باشور كردستان على الشاحنات التي استخدمت في إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى 4 صواريخ من نوع كاتيوشا كانت معدة للإطلاق باتجاه المطار.

وأفاد مسؤولون أمنيون أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بقايا المقذوفات التي سقطت في بعض المناطق كانت لصواريخ مورتر.

وأمس الإثنين، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا قرب مطار هولير، وهو هجومٌ، ألقى جهاز مكافحة الإرهاب في باشور كردستان، باللوم فيه على جماعات موالية لإيران.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد، واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في هولير بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أميركي.

(ي م)