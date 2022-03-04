إيران ترهن الاتفاق النووي بمراعاة خطوطها الحمراء

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي "وفدنا سيواصل العمل الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي جيد"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال عبد اللهيان اليوم الجمعة إن "تعجل" الغرب التوصل إلى اتفاق نووي "لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران" بما في ذلك الضمانات الاقتصادية.

وكانت كبيرة المفاوضين البريطانيين، ستيفاني القاق، قد قالت على تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس "نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق. مضيفة "علينا الآن أن نتخذ بضع خطوات نهائية".

وشاركت في المفاوضات الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين من أجل استعادة اتفاق 2015.

(د ع)