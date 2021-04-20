إيران ترحّب بوساطة بغداد لنزع التوتر بينها وبين دول المنطقة

وقال السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، إنّ بلاده تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدث فتور في العلاقات معها، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.

وفي مقابلةٍ مع وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، وصف مسجدي العلاقات بين إيران والعراق بأنّها جيدة وتتطور في مختلف الأبعاد الثقافية والاقتصادية، وأكد دعم إيران للعراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خصوصًا فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة.

وشدّد على أن إيران ترحّب وتدعم وتشجّع أي تحرّك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

(د ع)